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Генпрокуратура открыла более 3 400 уголовных производств против военных РФ, - Подоляк

Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине Офис Генерального прокурора начал 3457 уголовных производств против российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президенту Михаила Подоляка.

По его словам, уже начато 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ, которые совершают преступления об Украине.

Отмечается, что производство начато по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"Все самое тяжелое - убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ - катастрофические во всех юрисдикциях", - написал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что в Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов.

Также мы писали, что в Луганской области открыли дело против российского чиновника.

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Ирина ПодолякВторжение России в Украину