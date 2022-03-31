Генпрокуратура открыла более 3 400 уголовных производств против военных РФ, - Подоляк

В Украине Офис Генерального прокурора начал 3457 уголовных производств против российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президенту Михаила Подоляка.

По его словам, уже начато 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ, которые совершают преступления об Украине.

Отмечается, что производство начато по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"Все самое тяжелое - убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ - катастрофические во всех юрисдикциях", - написал Подоляк.