UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генпрокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів на "Північному потоці"

Фото: генпрокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів на "Північному потоці" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів, які вивели з ладу газопровід "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До початку розслідування слідчими німецької поліції проводився збір та систематизація доказової бази. Раніше подібні розслідування анонсували Данія та Швеція.

Учора також поліція Німеччини направила до місць вибухів два кораблі ВМС із водолазами. Місія сформована із службовців федеральної поліції Німеччини та Бундесверу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"виявили три витоки . Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Тим часом у Росії запропонували Європі постачання газом неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток