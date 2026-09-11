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Генконсульство України в Дюссельдорфі оточувала поліція через загрозу

09:51 11.09.2026 Пт
1 хв
Будівлю оточили на великій території, а частину центру перекрили стрічкою
aimg Валерія Абабіна
Фото: Поліція Німеччини (Getty Images)

Поліція Дюссельдорфа провела масштабну операцію біля Генерального консульства України через повідомлення про можливу загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Увечері в центрі Дюссельдорфа відбулася масштабна поліцейська операція біля Генерального консульства України. Речник поліції на запит підтвердив, що приводом стало повідомлення про можливу загрозу, яке правоохоронці розслідували.

Операція розпочалася близько 17:30. За даними репортера DPA, консульство оточили на великій території, а ділянку дороги в центрі міста перекрили бар'єрною стрічкою. На місці працювало кілька поліцейських машин.

Правоохоронці обшукали будівлю та її околиці, проте повідомлення про загрозу не підтвердилося. Операцію завершили близько 19:15. Додаткових подробиць у поліції не надали.

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина вперше офіційно звинуватила РФ у гібридній атаці - спробі дрона уразити український літак в аеропорту Лейпцига - і у відповідь закрила консульство РФ у Бонні та розірвала договір щодо Русского дому.

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