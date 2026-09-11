Генконсульство Украины в Дюссельдорфе окружала полиция из-за угрозы

Вечером в центре Дюссельдорфа прошла масштабная полицейская операция возле Генерального консульства Украины. Спикер полиции по запросу подтвердил, что поводом стало сообщение о возможной угрозе, которое правоохранители расследовали.

Операция началась около 17.30. По данным репортера DPA, консульство оцепили на большой территории, а участок дороги в центре города перекрыли барьерной лентой. На месте работало несколько полицейских машин.

Правоохранители обыскали здание и его окрестности, однако сообщение об угрозе не подтвердилось. Операцию завершили около 19.15. Дополнительные подробности в полиции не предоставили.