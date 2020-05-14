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Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 21:07
Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прийом громадян почнуть з 25 травня

З 25 травня Генеральне консульство України в Мілані відновлює прийом громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook консульства.

У дипустанові зазначили, що, згідно з вимогами італійської влади, відвідувачі мають перебувати у приміщеннях консульства у масках та, за можливості, у рукавичках. Також громадяни мають дотримуватися безпечної дистанції не менше 1 метра як в приміщенні консульства, так і зовні. У приміщенні консульства може максимально перебувати не більше однієї людини/сім'ї на кожному з 5 місць прийому.

"У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні консульських послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства та може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму", - йдеться у повідомленні.

До зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією, прийом громадян буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті www.consmilano.com.ua, а запис на оформлення "білого паспорта" та видачу готового закордонного паспорта за електронною адресою: gc_itm@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, 25 лютого українське генконсульство у Мілані припинило прийом громадян та видачу документів, згідно з розпорядженням президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанци про запровадження превентивних заходів у зв'язку зі спалахом коронавіруса COVID-19.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Миланконсульство
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