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Генконсульство в Милане возобновляет прием украинцев

Новости » Политика     28.02.2020 - 22:01
Генконсульство в Милане возобновляет прием украинцев

Граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты отдельно от общей записи

Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу учреждения в Facebook.

Работа возобновлена в соответствии с директивами, обнародованными префектурой г. Милан.

В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.

При посещении консульства украинцев просят соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

"В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 февраля украинское генконсульство в Милане прекратило прием граждан и выдачу документов, в соответствии с распоряжением президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть самый большой риск заражения.

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