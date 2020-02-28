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Генконсульство в Мілані відновлює прийом українців

Новини » Політика     28.02.2020 - 23:01
Генконсульство в Мілані відновлює прийом українців

Громадяни, які були записані на прийом 25, 26 та 27 лютого, будуть прийняті окремо

Генеральне консульство України в Мілані з 2 березня відновлює загальний прийом громадян за попереднім записом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку установи Facebook.

Робота відновлено згідно з директивами, оприлюдненими префектурою м. Мілан.

У Генконсульстві також повідомляють, що громадяни, які були записані на 25, 27 та 28 лютого будуть прийматися в індивідуальному порядку окремо від загального запису.

Зазначається, що працівники консульства зателефонують або відправлять електронне повідомлення кожному з записаних раніше та узгодять день та час прийому. Повторно записуватися не потрібно.

При відвідуванні консульства українців просять дотримуватися рекомендацій, виданих італійськими санітарними службами, щодо запобігання подальшому розповсюдженню коронавірусу.

"В приміщенні Генерального консульства не створювати натовп, дотримуватися необхідної дистанції при спілкуванні з відвідувачами та працівниками консульства, активно користуватися дезінфікуючими засобами для рук, при можливості - медичними масками та гумовими рукавицями", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого українське генконсульство у Мілані припинило прийом громадян та видачу документів, згідно з розпорядженням президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанци про запровадження превентивних заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусe COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

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