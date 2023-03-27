UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генконсул Ізраїлю у Нью-Йорку подав у відставку через звільнення міністра оборони

Фото: Генконсул Ізраїлю в Нью-Йорку Асаф Замір (twitter.com/AmbAsafZamir)
Автор: РБК-Україна

Генеральний консул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір після 18 місяців роботи подав у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генконсула Ізраїлю у Нью-Йорку.

Після рішення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони країни Йоава Галанта через заклик призупинити юридичну реформу генконсул Ізраїлю у Нью-Йорку подав у відставку.

"Сьогоднішнє небезпечне рішення звільнити міністра оборони переконало мене в тому, що я більше не можу продовжувати представляти цей уряд. Настав час мені приєднатися до боротьби за майбутнє Ізраїлю, щоб переконатися, що воно залишається маяком демократії та свободи у світі", - зазначив Замир.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галанта після його незгоди із судовою реформою.

Нагадаємо, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїль