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Генінспектор Бундесверу спрогнозував, коли РФ буде готова до нападу на НАТО

Архівне фото: генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

РФ може бути готова до військового нападу на членів НАТО через п'ять-вісім років. Однак для початку їй треба відновити свої сили після війни в Україні.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На той час, згідно з нашим аналізом, Росія відновить свої сили до такої міри, що стане можливим напад на територію НАТО", - заявив генерал.

Він уточнив, що не каже, що це станеться обов'язково, однак таку можливість він допускає.

Також Бройер сказав, що РФ виробляє багато військової техніки і не відправляє всю цю техніку на передову в Україну. Тому він упевнений, що до 2029 року Росія може бути готова до нападу на членів НАТО.

Розмови про можливий напад Росії на членів НАТО

Військові та чиновники з Північноатлантичного альянсу останнім часом стали частіше припускати сценарій, за якого РФ зважитися на вторгнення в країну, що є членом НАТО. При цьому в Кремлі намагаються заперечувати такі наміри.

Видання Business Insider писало, що німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз російських військових загроз, згідно з яким РФ може напасти на територію НАТО "з 2026 року".

Також представник розвідки Естонії повідомляв, що Росія вже готується до наступної війни. За його словами, йдеться про конфлікт із НАТО протягом наступних десяти років.

А президент Польщі Анджей Дуда публічно висловив думку, що Російська Федерація незабаром може відновити свій військовий потенціал і напасти на країни НАТО вже 2026 року.

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