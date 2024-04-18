Генинспектор Бундесвера спрогнозировал, когда РФ будет готова к нападению на НАТО

РФ может быть готова к военному нападению на членов НАТО через пять-восемь лет. Однако для начала ей надо восстановить свои силы после войны в Украине.
Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"К тому времени, согласно нашему анализу, Россия восстановит свои силы до такой степени, что станет возможным нападение на территорию НАТО", - заявил генерал.
Он уточнил, что не говорит, что это произойдет обязательно, однако такую возможность он допускает.
Также Бройер сказал, что РФ производит много военной техники и не отправляет всю эту технику на передовую в Украину. Поэтому он уверен, что к 2029 году Россия может быть готова к нападению на членов НАТО.
Военные и чиновники из Североатлантического альянса в последнее время стали чаще предполагать сценарий, при котором РФ решиться на вторжение в страну, являющуюся членом НАТО. При этом в Кремле пытаются отрицать такие намерения.
Издание Business Insider писало, что немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ российских военных угроз, согласно которому РФ может напасть на территорию НАТО "с 2026 года".
Также представитель разведки Эстонии сообщал, что Россия уже готовится к следующей войне. По его словам, речь идет о конфликте с НАТО в течение следующих десяти лет.
А президент Польши Анджей Дуда публично выразил мнение, что Российская Федерация в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
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