Генинспектор Бундесвера спрогнозировал, когда РФ будет готова к нападению на НАТО

"К тому времени, согласно нашему анализу, Россия восстановит свои силы до такой степени, что станет возможным нападение на территорию НАТО", - заявил генерал.

Он уточнил, что не говорит, что это произойдет обязательно, однако такую возможность он допускает.

Также Бройер сказал, что РФ производит много военной техники и не отправляет всю эту технику на передовую в Украину. Поэтому он уверен, что к 2029 году Россия может быть готова к нападению на членов НАТО.