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Генінспектор Бундесверу оцінив, чи можливі суттєві просування військ РФ в Україні

Фото: генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом суттєвих просувань російських військ на фронті в Україні не буде, можливі лише невеликі операції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

На думку Боєра, значних змін на фронті найближчим часом не відбудеться, але Україна залишається залежною від західної підтримки.

"У найближчому майбутньому ми не побачимо жодних масштабних рухів на українському полі бою. Хід і укріплення фронту роблять це практично неможливим", - пояснив він.

Генінспектор Бундесверу допустив "невеликі, повільні операції" з боку російських військ, але, на його думку, "широкомасштабних наступальних дій" не буде.

"Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до контрзаходів", - додав він.

Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр також спрогнозував, що Росія може бути готова до нападу на НАТО вже через 5-8 років. За такі терміни росіяни, ймовірно, накопичать необхідне озброєння та особовий склад.

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