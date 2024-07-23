Генінспектор Бундесверу оцінив, чи можливі суттєві просування військ РФ в Україні

На думку Боєра, значних змін на фронті найближчим часом не відбудеться, але Україна залишається залежною від західної підтримки.

"У найближчому майбутньому ми не побачимо жодних масштабних рухів на українському полі бою. Хід і укріплення фронту роблять це практично неможливим", - пояснив він.

Генінспектор Бундесверу допустив "невеликі, повільні операції" з боку російських військ, але, на його думку, "широкомасштабних наступальних дій" не буде.

"Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до контрзаходів", - додав він.