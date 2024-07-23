Генинспектор Бундесвера оценил, возможны ли существенные продвижения войск РФ в Украине

По мнению Боера, значительные изменения на фронте в ближайшее время не произойдут, но Украина остается зависимой от западной поддержки.

"В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным", - пояснил он.

Генинспектор Бундесвера допустил "небольшие, медленные операции" со стороны российских войск, но, по его мнению, "широкомасштабных наступательных действий" не будет.

"Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам", - добавил он.