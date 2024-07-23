Генинспектор Бундесвера оценил, возможны ли существенные продвижения войск РФ в Украине

В ближайшее время существенных продвижений российских войск на фронте в Украине не будет, возможны лишь небольшие операции.
Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Tagesspiegel заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.
По мнению Боера, значительные изменения на фронте в ближайшее время не произойдут, но Украина остается зависимой от западной поддержки.
"В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным", - пояснил он.
Генинспектор Бундесвера допустил "небольшие, медленные операции" со стороны российских войск, но, по его мнению, "широкомасштабных наступательных действий" не будет.
"Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам", - добавил он.
Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер также спрогнозировал, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже через 5-8 лет. В такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.
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