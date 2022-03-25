В Геническе российские военные выдают местным жителям рубли

В оккупированном Геническе Херсонской области российские военные выдают местным жителям рубли. Областная прокуратура по данному факту проводит досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

В частности, на территории Геническа военные РФ выдают местным жителям российские деньги.

Сообщается, что бумажки они раздают людям в размере 10 тысяч на одного человека.

Сейчас украинские правоохранители принимают меры для установления причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечения их к ответственности.

Также в прокуратуре добавили, что, согласно статье 99 Конституции Украины денежной единицей Украины является гривна.