Российский рубль упал до рекордно низкого уровня в ходе торгов в среду, 9 марта. Это произошло, несмотря на меры Москвы по укреплению своей разрушенной экономики и обеспечению доступности твердой валюты на фоне новых экономических санкций в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс доллара подскочил до 120,83 рублей на Московской бирже, на затем опустился до 116,95, что все еще более чем на 10% ниже, чем на закрытии в пятницу.

Офшорная торговля рублем также была вялой с большими расхождениями в ценах: на Refinitiv рубль составлял 116,4 за доллар, а платформа EBS показывала 129,0.

Крис Тернер, глава глобального отдела рынков в ING, сказал, что он ожидает, что торговля на биржах и за границей будет сильно расходиться из-за "функции риска контрагента, находящегося под санкциями".

Финансовые рынки России были потрясены после того, как ее вторжение в Украину вызвало серьезные экономические санкции.

Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, и правительство развернуло меры поддержки, но российские активы были сильно распроданы.

Во вторник центральный банк заявил, что предлагает дополнительную кризисную поддержку финансовым фирмам и что банкам запрещено продавать иностранную валюту своим гражданам в течение следующих шести месяцев, что было отмечено как шаг, направленный на сохранение драгоценной твердой валюты в стране.

Этот шаг лишь "еще больше подчеркнул сжатие на рынке, где рубль закрылся на уровне 130 после того, как в понедельник ненадолго достиг 175", - говорится в сообщении Rabobank для клиентов.

Торги акциями на Московской бирже остались закрытыми. Последний раз акции торговались в Москве 25 февраля.

Российские 5-летние кредитные дефолтные свопы - мера стоимости страхования риска для страны - резко выросли до рекордных 2905 базисных пунктов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.