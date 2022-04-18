В Геническе российские оккупанты устанавливают памятник Ленину

Во временно захваченном Геническе (Херсонская область) российские оккупанты устанавливают памятник Ленину. Кроме того, в городе появились советские флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского .

"Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению к прошлому. Красные флаги, памятники советской эпохи. И все это на фоне усиления гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции. Мотив их абсолютно прозрачен - пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Геническе памятник Ленину демонтировали 16 июля 2015 года.