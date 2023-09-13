Геніальність та сором Ілона Маска: Трамп, Starlink у Криму та скандали з Twitter

Україна та Starlink

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше у інтерв’ю РБК-Україна визнав, що без роботи Starlink “не можна було будувати цю мережеву війну”. Він додав, що завдяким цим системам супутникового інтернету, у нас реальна перевага у зв’язку над росіянами. За оцінками Федорова, внесок SpaceX у перемогу України - близько 100 млн доларів США.

У перші дні та години протистояння росіяни доволі активно пригнічували засоби зв’язку наших військових. Але Starlink стабільно працював навіть за відсутності інтернету.

Але коли ЗСУ вирішили користуватися ними для атак проти Росії, то почали виникати проблеми. І не лише на Півдні. Термінали періодично вимикалися також на Донбасі та Сході, про що, до речі, й раніше писали західні ЗМІ. Українська сторона в офіційних коментарях уникала деталей. Втім, найбільш скандальна подія ще була попереду.

У 2022 році Ілон Маск, як стало відомо з його біографії, що скоро має вийти друком, нібито наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв’язку Starlink, щоб українські морські дрони з боєкомплектом не уразили флот РФ у Криму. Лишившись без керування та зв’язку, дрони не завдали шкоди та тихо випливли на берег.

Фото: Starlink врятував зв'язок української армії, але Маск створював з ним проблеми для ЗСУ (Getty Images)

Це рішення Маска було нібито зумовлено страхом, що Росія відповість ядерним ударом на атаку їхнього флоту в гавані під час секретної операції. Він називав ситуацію “міні Перл-Харбором”. А все через спілкування з російськими посадовцями високого рівня.

Як писало видання Financial Times, Ілон Маск злив Волтеру Айзексону переписку з Федоровим по цій події. Український посадовець тоді про це не знав. Але оскільки розмова відбулася більше року тому, її публікація не матиме жодних наслідків і була дозволена.

Був також скандал щодо того, хто має платити за роботу Starlink. SpaceX заявляла, що витратила десятки мільйонів доларів на підтримку супутникового інтернету в Україні після 24 лютого. Після того як тема стала резонансною у ЗМІ, Маск написав у своєму акаунті Twitter: “до біса… ми продовжимо спонсорувати український уряд безкоштовно”.

У біографії авторства Уолтера Айзексона Маск пояснив, що його винахід був створений для мирних цілей, а не для “ударів дронами”. Наприклад, 9 лютого 2023 року Україні взагалі обмежили супутниковий інтернет від Starlink через використання його у бойових діях, повідомляла головна операційна директорка компанії Гвінн Шотвелл.

А вже через п’ять днів теж саме сказав і сам Маск, але аргументувавши позицію “страхом через початок Третьої Світової”. Він додав, що Starlink ніколи не працював біля Криму, а прохання увімкнути інтернет “аж до Севастополя” було терміновим і надійшло від українських Збройних сил, пише CNN.

У розмові з міністром цифрової трансформації України Маск визнав, що був вражений дизайном українських дронів. Але вмикати їх біля Криму все одно відмовився, бо нібито “Україна заходить занадто далеко і напрошується на поразку”.

Американський Сенат тепер вимагає розслідування цього інциденту. Сенаторка Елізабет Воррен наголосила, що треба “мати інструменти, щоб зовнішня політика провадилася урядом, а не мільярдером”. А також, щоб Пентагон переглянув свої контракти з компанією SpaceX. Очікується, що Ілон Маск відвідає закриті слухання у середу 13 вересня.

На свій захист, Маск сказав, що “він - американець, має лише цей паспорт. Конгрес не оголошував війну Росії. Не має значення, що трапиться, я буду боротися за Америку і помру в ній. Зрадники - лише ті, хто мене так називає”.

Twitter та політика

Після придбання Twitter за 44 млрд доларів у жовтні 2022 року Маск почав серйозні зміни у компанії. Зокрема, скорочення цілих відділів та звільнення багатьох працівників. Він дивився внутрішню переписку співробіників і їхні пости у соцмережах, щоб знайти тих, хто мав погану думку про нього. І зрештою такі працівники були звільнені.

Також, незважаючи на застороги технічного відділу, напередодні Різдва, Маск з маленькою командою перевіз сервери Twitter у інше місце заради економії коштів. Пізніше він визнав, що це було помилкою, бо призвело до проблем з обслуговуванням. Маск прибрав Twitter з кодексу боротьби з дезінформацією, а ярлики на російських медіа-акаунтах зникли.

Фото:після придбання Twitter Ілоном Маском там почало відбуватися багато дивних речей, включно з підтримкою фейків та пропаганди Росіії (Getty Images)

З обома політичними партіями у США - демократами та республіканцями, у Ілона Маска складні відносини. Він періодично підтримує деякі республіканців та закликає голосувати за них. Але не вважає себе фанатом Дональда Трампа і називає його “руйнівним, аферистом і трохи божевільним”.

Якщо вірити тій самій біографії Айзексона, після купівлі Twitter Маск жартома сказав своїм чотирьом синам: “Я зробив це, щоб вплинути на вибори 2024 року. Як іще ми можемо повернути Дональда Трампа до влади?”

Але й у тому, що Демпартія все більше дрейфує вліво, він розчарувався теж. Джо Байдена він називає “до біса нудним, ніби лялька, що каже увесь час одне й те саме”. Це враження у Маска ще від давньої зустрічі, коли Байден був віце-президентом США.

З цікавих фактів: Маск пропонував Трампу місію з колонізації інших планет невдовзі після його обрання президентом Сполучених Штатів. Почати винахідник планував з Марсу. На той зустрічі у Trump Tower, крім Маска, був ще засновник Amazon Джефф Безос. І хоча Трамп виявляв інтерес до розвитку та рестарту американської космічної програми, реально з цього мало що вийшло, окрім директив про виділення коштів та гасел надіслати людей на Марс до 2033 року.

З ким ще Маск обговорював освоєння космосу? З Володимиром Путіним. Він сказав Пентагону, що говорив напряму з російським диктатором восени 2022 року. Втім, не лише про це. На його сторінці з’являлися “мирні плани” для України та Росії. У них він пропонував, щоб Україна лишалася нейтральною, змирилася з втратою Криму та провести вибори на вже захоплених Росією територіях.

Дослідження, проведене в ЄС, показало, що політика Х (раніше - Twitter) сприяє поширенню проросійської пропаганди у цій соціальній мережі.

Аварії Tesla та штучний інтелект

Електрокари Tesla - перше, з цим у світу почав асоціюватися Ілон Маск, ще до польотів SpaceX. Втім, без проблем та скандалів й тут не обійшлося. Машини, керовані штучним інтелектом, збивали перехожих та врізалися. Станом на червень 2023 у 736 аваріях за участю Tesla на автопілоті загинуло 17 людей.

Маск зізнався Айзексону, що Tesla доволі довго мала проблеми на старті і це реально відображалося на ментальному та фізичному стані підприємця, який “жив у режимі виживання та на адреналіні, але так не може тривати вічно”.

Після матеріалу про 736 аварій він запевнив, що компанія розробить кращу систему самокерування, яка бачитиме знаки зупинки, шкільна автобуси та людей на дорозі. Але Маск все одно вірив, що його штучний інтелект безпечніший, ніж реальні водії, та врятує багато життів.

Фото: автопілот у машинах Tesla часто ставав причиною аварій з жертвами (Getty Images)

До швидкого розвитку ШІ по світу (безвідносно до його творінь), Маск все ж ставиться з пересторогою. Так, він допоміг створити нинішнього монстра OpenAI (творців ChatGPT), але пішов з команди у 2018 році. Маск у своїй біографії переживав, що одного разу комп’ютерний мозок переважить людський мозок. Тому, щоб “зберегти людську свідомість у випадку глобального катаклізму”, він і будує ракети на Марс, пише видання Time.

"Так, я стою за людей. Я, чорт забирай, люблю людство”, - сказав Маск другу з Google Ларрі Пейджу. Правда, дружба закінчилася, коли Пейдж захотів придбати британську компанію Deep Mind для розвитку своєї системи ШІ. Тоді Маск кинув: “майбутнє штучного інтелекту не має контролюватися Ларрі”.

Ідея, що люди все ж мають стояти над ШІ та контролювати його, аніж дозволити технології “зійти з розуму та приймати власні рішенння”, привела його до створення кількох компаній: Neuralink, де зараз виробляють чіпи для зв’язку мозку людини з напряму з комп’ютером; Optimus - будівництво роботів; та суперкомп’ютера Dojo для симуляції мозку людини.

Пізніше всі три злилися у величезну фірму xAI. Коли Microsoft та Google презентували своїх ботів ChatGPT та Bard, Маск реально почав хвилюватися. Він вважав, що системи, здатні до самоосвіти, нароблять людству шкоди. Особливо у контексті дезінформації та скаму у Twitter через зловмисні чатботи. Рішенням було обмеження доступу до стрічки твітів для Google та Microsoft, щоб “не годувати їх даними”.

Ідея об’єднати відео з машин Tesla та тексти з X дали можливість Маску отримати користь зі штучного інтелекту: можливість створювати роботів та навчати моделі ШІ відповідати на людській мові.