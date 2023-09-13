Гениальность и позор Илона Маска: Трамп, Starlink в Крыму и скандалы с Twitter

Украина и Starlink

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее в интервью РБК-Украина признал, что без работы Starlink "нельзя было бы строить эту сетевую войну". Он добавил, что благодаря системам спутникового интернета, у нас реальное преимущество в связи над россиянами. По оценкам Федорова, вклад SpaceX в победу Украины – около 100 млн долларов США.

В первые дни и часы противостояния россияне достаточно активно подавляли средства связи наших военных. Но Starlink стабильно работал даже при отсутствии интернета.

Когда ВСУ решили пользоваться ими для атак против России, начались проблемы. И не только на Юге. Терминалы периодически отключались также на Донбассе и на Востоке, о чем, кстати, и раньше писали западные СМИ. Украинская сторона в официальных комментариях избегала деталей. Впрочем, самое скандальное событие было еще впереди.

В 2022 году Илон Маск, как стало известно из его биографии, которая скоро должна выйти в свет, якобы приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink, чтобы украинские морские дроны с боекомплектом не поразили флот РФ в Крыму. Оставшись без управления и связи, дроны не нанесли вреда и тихо выплыли на берег.

Фото: Starlink спас связь украинской армии, но Маск создавал с ним проблемы для ВСУ (Getty Images)

Это решение Маска было якобы предопределено страхом, что Россия ответит ядерным ударом на атаку их флота в гавани во время секретной операции. Он называл ситуацию "мини Перл-Харбором". А все из-за общения с российскими чиновниками высокого уровня.

Как писало издание Financial Times, Илон Маск слил Волтеру Айзексону переписку с Федоровым по этому событию. Украинский чиновник тогда об этом не знал. Но поскольку разговор состоялся больше года назад, его публикация не будет иметь никаких последствий и была позже разрешена.

Был также скандал по поводу того, кто должен платить за работу Starlink. SpaceX заявляла, что потратила десятки миллионов долларов на поддержку спутникового Интернета в Украине после 24 февраля. После того как тема стала резонансной в СМИ, Маск написал в своем аккаунте Twitter: "К чертям... мы продолжим спонсировать украинское правительство бесплатно".

В биографии авторства Уолтера Айзексона Маск объяснил, что его изобретение было создано для мирных целей, а не для "ударов дронами". К примеру, 9 февраля 2023 года Украине вообще ограничили спутниковый интернет от Starlink из-за использования его в боевых действиях, сообщила главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

А уже через пять дней тоже самое сказал и сам Маск, но аргументировав позицию "страхом из-за начала Третьей Мировой". Он добавил, что Starlink никогда не работал возле Крыма, а просьба включить интернет "вплоть до Севастополя" была срочной и поступила от украинских Вооруженных сил, пишет CNN.

В разговоре с министром цифровой трансформации Украины Маск признал, что был поражен дизайном украинских дронов. Но включать их возле Крыма все равно отказался, потому что "Украина заходит слишком далеко и напрашивается на поражение".

Американский Сенат теперь требует расследования этого инцидента. Сенатор Элизабет Уоррен подчеркнула, что нужно “иметь инструменты, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не миллиардером”. А также чтобы Пентагон просмотрел свои контракты с компанией SpaceX. Ожидается, что Илон Маск посетит закрытые слушания в среду 13 сентября.

В свою защиту Маск сказал, что “он - американец, имеет только этот паспорт. Конгресс не объявлял войну России. Неважно, что случится, я буду бороться за Америку и умру в ней. Предатели - только те, кто меня так называет”.

Twitter и политика

После приобретения Twitter за 44 млрд долларов в октябре 2022 года Маск начал серьезные изменения в компании. В частности, сокращение целых отделов и увольнение многих работников. Он просмотрел внутреннюю переписку сотрудников и их посты в соцсетях, чтобы найти тех, кто имел плохое мнение о нем. И в конце концов такие работники были уволены.

Также, несмотря на предостережения технического отдела, в канун Рождества, Маск с маленькой командой перевез серверы Twitter в другое место ради экономии средств. Позже он признал, что это было ошибкой, так как привело к проблемам с обслуживанием. Маск убрал Twitter из кодекса борьбы с дезинформацией, а ярлыки на российских медиа-аккаунтах исчезли.

Фото: после приобретения Twitter Илоном Маском там происходило много странных вещей, включая поддержку фейков и пропаганды России (Getty Images)

С обеими политическими партиями в США - демократами и республиканцами, у Илона Маска сложные отношения. Он периодически поддерживает некоторых республиканцев и призывает голосовать за них. Но не считает себя фанатом Дональда Трампа и называет его "разрушительным, аферистом и немного безумным".

Если верить той же биографии Айзексона, после покупки Twitter Маск в шутку сказал своим четырем сыновьям: "Я сделал это, чтобы повлиять на выборы 2024 года. Как еще мы можем вернуть Дональда Трампа к власти?".

Но и в том, что Демпартия все больше дрейфует влево, он тоже разочаровался. Джо Байдена он называет "чертовски скучным, как кукла, которая повторяет все время одно и то же". Это впечатление у Маска еще с давней встречи, когда Байден был вице-президентом США.

Из любопытных фактов: Маск предлагал Трампу миссию по колонизации других планет вскоре после его избрания президентом Соединенных Штатов. Начать изобретатель планировал с Марса. На той встрече в Trump Tower, кроме Маска, был еще основатель Amazon Джефф Безос. И хотя Трамп проявлял интерес к развитию и рестарту американской космической программы, реально из этого мало что вышло, кроме директив о выделении средств и лозунгов послать людей на Марс до 2033 года.

С кем еще Маск обсуждал освоение космоса? С Владимиром Путиным. Он сказал Пентагону, что говорил напрямую с российским диктатором осенью 2022 года. Впрочем, не только об этом. На его странице появлялись "мирные планы" для Украины и России. Он предлагал, чтобы Украина оставалась нейтральной, смирилась с потерей Крыма и провела выборы на уже захваченных Россией территориях.

Исследование, проведенное в ЕС, показало, что политика Х (ранее -Twitter) способствует распространению пророссийской пропаганды в этой социальной сети.

Аварии Tesla и искусственный интеллект

Электрокары Tesla - первое, с чем в мире начал ассоциироваться Илон Маск, еще до полетов SpaceX. Впрочем, без проблем и скандалов здесь не обошлось. Машины, управляемые искусственным интеллектом, сбивали прохожих и врезались. По состоянию на июнь 2023 года в 736 авариях с участием Tesla на автопилоте погибли 17 человек.

Маск признался Айзексону, что Tesla довольно долго испытывала проблемы на старте и это реально отражалось на ментальном и физическом состоянии предпринимателя, который "жил в режиме выживания и на адреналине, но так не может продолжаться вечно".

После материала о 736 авариях он заверил, что компания разработает лучшую систему самоуправления, которая будет видеть знаки остановки, школьные автобусы и людей на дороге. Но Маск все равно верил, что его искусственный интеллект безопаснее реальных водителей и спасет много жизней.

Фото: автопилот в машинах Tesla часто становился причиной аварий с жертвами (Getty Images)

К быстрому развитию ИИ по миру (безотносительно его творений), Маск все же относится с предостережением. Да, он помог создать нынешнего монстра OpenAI (создателей ChatGPT), но ушел из команды в 2018 году. Маск в своей биографии переживал, что однажды компьютерный мозг перевесит человеческий мозг. Поэтому, чтобы "сохранить человеческое сознание в случае глобального катаклизма", он строит ракеты на Марс, пишет издание Time.

"Да, я стою за людей. Я, черт побери, люблю человечество", - сказал Маск другу из Google Ларри Пейджу. Правда, дружба закончилась, когда Пейдж захотел приобрести британскую компанию Deep Mind для развития своей системы ИИ. Тогда Маск бросил: " будущее искусственного интеллекта не должно контролироваться Ларри”.

Идея, что люди все же должны стоять над ИИ и контролировать его, чем позволить технологии "сходить с ума и принимать собственные решения", привела его к созданию нескольких компаний: Neuralink, где сейчас производят чипы для связи мозга человека с компьютером; Optimus – строительство роботов; и суперкомпьютер Dojo для симуляции человеческого мозга.

Позже все трое слились в огромную фирму xAI. Когда Microsoft и Google представили свои чатботы ChatGPT и Bard, Маск реально начал волноваться. Он считал, что системы, способные к самообразованию, причинят человечеству вред. Особенно в контексте дезинформации и скама в Twitter из-за злонамеренных чатов. Решением было ограничение доступа к ленте твитов для Google и Microsoft, чтобы "не кормить их данными".

Идея объединить видео с машин Tesla и тексты из X дали возможность Маску наконец извлечь пользу из искусственного интеллекта: возможность создавать роботов и обучать модели ИИ отвечать на человеческом языке.