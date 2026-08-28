Гени чи спосіб життя: що насправді більше впливає на здоров'я

Генетичні чинники визначають стан здоров'я людини лише на 20-25%, тоді як решта залежить від повсякденних звичок.
Про це в інтрев'ю РБК-Україна розповів Дмитро Микитенко.
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"Не можна списати усі проблеми на генетику. Вона впливає на здоров’я лише на 20-25%, якщо не говоримо саме про генетичні хвороби. Ще 10% впливу на наш стан - це охорона здоров'я, 15-20% - умови проживання, і 50% - спосіб нашого життя: що ми їмо, скільки п'ємо води, як спимо. Тому у наших силах змінити набагато більше, ніж думаєм", - зазначає експерт.
При однаковому генетичному ризику атеросклерозу в людей може бути різна модель поведінки: хтось провокуватиме організм і їстиме жирне м’ясо, а хтось вибиратиме дієтичну рибу.
Коригування повсякденних звичок дозволяє ефективно впливати на конкретні показники організму: вагу, ендокринні розлади, фертильність.
"Багато пар, які лікуються шляхом ЕКЗ, не мають безпліддя як такого - у них стан субфертильності. Тобто знижена можливість досягти вагітності", - пояснює Микитенко.
За його словами, репродуктологи спочатку оцінюють фактори субфертильності, щоб консервативно допомогти парі, а не одразу направляти на ЕКЗ.
Водночас онкологію профілактувати практично неможливо, але знання про ризики значно полегшує пошуки та медичний супровід.
Окрема увага приділяється спортивній генетиці. Такі тести допомагають визначити схильність до окремих видів навантажень і структуру м'язових волокон (аеробного чи спринтерського типу).
"Але такі тести доцільно робити, якщо професійно збираєтеся займатися спортом, а не коли просто ходите в зал для підтримки здоров’я", - підкреслює експерт.
Водночас він застерігає від довіри до комерційних ДНК-тестів на харчування.
"Не варто вестися на безглузді тести - дієта за ДНК, які розказують, скільки і чого їсти. Це спекуляція. Такі тести не сертифіковані. Лабораторії не мають медичних ліцензій і не несуть відповідальності. Краще дотримуватися правила здорової тарілки", - каже гентик.
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