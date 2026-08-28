Гены или образ жизни: что на самом деле больше влияет на здоровье

Генетические факторы определяют состояние здоровья человека только на 20-25%, тогда как все остальные зависят от повседневных привычек.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Дмитрий Микитенко.
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"Нельзя списать все проблемы на генетику. Она влияет на здоровье только на 20-25%, если не говорим именно о генетических болезнях. Еще 10% влияния на наше состояние - это здравоохранение, 15-20% - условия проживания, и 50% - образ нашей жизни: что мы едим, сколько пьем воды, как спим. Поэтому в наших силах изменить гораздо больше, чем думаем", - отмечает эксперт.
При одинаковом генетическом риске атеросклероза у людей может быть разная модель поведения: кто-то будет провоцировать организм и будет есть жирное мясо, а кто будет выбирать диетическую рыбу.
Корректировка повседневных привычек позволяет эффективно влиять на конкретные показатели организма: вес, эндокринные расстройства, фертильность.
"Многие пары, лечащиеся путем ЭКО, не имеют бесплодия как такового - у них состояние субфертильности. То есть снижена возможность достичь беременности", - объясняет Микитенко.
По его словам, репродуктологи сначала оценивают факторы субфертильности, чтобы консервативно помочь паре, а не направлять на ЭКО.
В то же время онкологию профилактировать практически невозможно, но знание о рисках значительно облегчает поиски и медицинское сопровождение.
Отдельное внимание уделяется спортивной генетике. Такие тесты помогают определить склонность к отдельным видам нагрузок и структуру мышечных волокон (аэробного или спринтерского типа).
"Но такие тесты целесообразно делать, если профессионально собираетесь заниматься спортом, а не просто ходите в зал для поддержания здоровья", - подчеркивает эксперт.
В то же время он предостерегает от доверия к коммерческим ДНК-тестам на питание.
"Не стоит вестись на бессмысленные тесты - диета за ДНК, которые рассказывают, сколько и чего есть. Это спекуляция. Такие тесты не сертифицированы. Лаборатории не имеют медицинских лицензий и не несут ответственности. Лучше соблюдать правила здоровой тарелки", - говорит генетик.
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