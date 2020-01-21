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Генетическое питание, преимущества здорового сна, редактирование генома: о чем расскажут спикеры Biohacking Conference Kyiv

Новости » Пресс-релизы     21.01.2020 - 09:45
Генетическое питание, преимущества здорового сна, редактирование генома: о чем расскажут спикеры Biohacking Conference Kyiv

26 марта компания Smile-Expo проведет первую Biohacking Conference Kyiv. Это событие о том, как с помощью комплексного подхода и новых технологий оптимизировать свое здоровье и повысить качество жизни. На мероприятии выступят известные биохакеры, врачи, ученые, диетологи, специалисты по медитации и другие эксперты.

Конференция будет полезна для сторонников ЗОЖ, биохакеров и всех тех, кто хочет научиться управлять своим организмом, продлить молодость, стать здоровее, энергичнее и продуктивнее.

Генетическое питание, преимущества здорового сна, редактирование генома: о чем расскажут спикеры Biohacking Conference Kyiv

О программе и спикерах конференции

Программа ивента включает теоретическую и практическую части. В рамках мероприятия украинские и иностранные специалисты расскажут об эффективных способах улучшения физического и ментального здоровья. Они подробно разберут действенные инструменты для прокачки организма и дадут советы по изменению образа жизни. Эксперты представят современные девайсы, которые используют биохакеры, а также покажут упражнения для совершенствования тела и улучшения самочувствия.

Представляем первую четверку спикеров, которые выступят на мероприятии.

Грег Поттер – доктор циркадной биологии и исследователь сна. Его специализация – оптимизация здоровья при помощи корректировки рациона, составления режима сна и контроля метаболизма. Исследования спикера освещались в ВВС, Washington Post, Reuters и других СМИ мирового уровня.

На конференции Грег расскажет о разумном использовании наших биологических часов и объяснит преимущество здорового сна.

Оксана Пивень – ведущий научный сотрудник отдела генетики человека Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Обладает степенью доктора биологических наук. Ее научная деятельность связана с перепрограммированием клеток и применением технологии CRISPR.

Спикер раскроет тему "Технология редактирования генома CRISPR". Она рассмотрит перспективы данной технологии и объяснит, можно ли ее использовать в Украине.

Людмила Гончарова – врач диетолог-иммунолог, генетик, основательница Goncharova Clinic. Двукратная победительница проекта "Битва диетологов" от телеканала СТБ, выступает экспертом в вопросах похудения и оздоровления для различных программ на украинском ТВ. Дипломированный врач с 16-летним опытом работы, специалист в омоложении организма.

Тема ее выступления "Генетическое питание как основа вашего Biohacking". Спикер расскажет о задачах, которые можно решить с помощью ДНК-анализа.

Глеб Ходоровский – мастер по медитации, специалист по ментальному здоровью и тренер по mindfulness. Ведет корпоративные программы по освоению техники осознанности в Deloitte, "Интертоп", Патрульной полиции Украины и т. д.

В своем докладе он объяснит, как прокачать ментальное здоровье с помощью медитации.

Полный список выступающих доступен на официальном сайте конференции.

Организатор и место проведения

Мероприятие проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации ивентов об инновациях.

Biohacking Conference Kyiv пройдет 26 марта в киевском конференц-холле "Оазис".

Присоединяйтесь к ивенту и узнайте, как улучшить свое здоровье и вывести жизнь на более высокий уровень. Продажа билетов уже открыта.

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Программа и детали ивента – kyiv.biohacking.events.

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