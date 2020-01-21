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Генетичне харчування, переваги здорового сну, редагування геному: про що розкажуть спікери Biohacking Conference Kyiv

Новини » Прес-релізи     21.01.2020 - 09:45
Генетичне харчування, переваги здорового сну, редагування геному: про що розкажуть спікери Biohacking Conference Kyiv

26 березня компанія Smile-Expo проведе першу Biohacking Conference Kyiv. Це подія про те, як завдяки комплексному підходу та новим технологіям оптимізувати своє здоров’я та підвищити якість життя. На заході виступлять відомі біохакери, лікарі, вчені, дієтологи, фахівці з медитації та інші експерти.

Конференція буде корисна для прихильників ЗСЖ, біохакерів і всіх тих, хто хоче навчитися керувати своїм організмом, продовжити молодість, стати здоровішими, енергійнішим і продуктивнішим.

Генетичне харчування, переваги здорового сну, редагування геному: про що розкажуть спікери Biohacking Conference Kyiv

Про програму та спікерів конференції

Програма івенту містить теоретичну та практичну частини. У межах заходу українські й іноземні фахівці розкажуть про ефективні способи поліпшення фізичного та ментального здоров’я. Вони детально розберуть дієві інструменти для прокачування організму та дадуть поради щодо зміни способу життя. Експерти представлять сучасні девайси, які використовують біохакери, а також покажуть вправи для вдосконалення тіла та поліпшення самопочуття.

Представляємо першу четвірку спікерів, які виступлять на заході.

Грег Поттер – доктор циркадної біології та дослідник сну. Його спеціалізація – оптимізація здоров’я завдяки коригуванню раціону, складанню режиму сну та контролю метаболізму. Дослідження спікера висвітлювалися у ВВС, Washington Post, Reuters та інших ЗМІ світового рівня.

На конференції Грег розповість про розумне використання нашого біологічного годинника та пояснить переваги здорового сну.

Оксана Півень – провідний науковий співробітник відділу генетики людини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Володіє ступенем доктора біологічних наук. Її наукова діяльність пов’язана з перепрограмуванням клітин і застосуванням технології CRISPR.

Спікер розкриє тему "Технологія редагування геному CRISPR". Вона розгляне перспективи даної технології та пояснить, чи можна її використовувати в Україні.

Людмила Гончарова – лікар дієтолог-імунолог, генетик, засновниця Goncharova Clinic. Дворазова переможниця проєкту "Битва дієтологів" від телеканалу СТБ, є експертом із питань схуднення та оздоровлення у різних програмах українського ТБ. Дипломований лікар із 16-річним досвідом роботи, фахівець із омолодження організму.

Тема її виступу "Генетичне харчування як основа вашого Biohacking". Спікер розповість про завдання, які можна вирішити завдяки ДНК-аналізу.

Гліб Ходоровський – майстер із медитації, фахівець із ментального здоров’я та тренер із mindfulness. Веде корпоративні програми з освоєння техніки усвідомленості в Deloitte, "Інтертоп", Патрульній поліції України.

У своїй доповіді він пояснить, як прокачати ментальне здоров’я за допомогою медитації.

Повний список спікерів доступний на офіційному сайті конференції.

Організатор і місце проведення

Захід проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації івентів про інновації.

Biohacking Conference Kyiv відбудеться 26 березня в київському конференц-холі "Оазис".

Приєднуйтесь до івенту та дізнайтеся, як поліпшити своє здоров’я та вивести життя на вищий рівень. Продаж квитків уже відкритий.

Для отримання 20-відсоткової знижки використовуйте промокод – PR20.

Програма та деталі івенту – kyiv.biohacking.events.

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