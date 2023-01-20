ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генерація виросла. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

Новость на русском →
Украина, П'ятниця 20 січня 2023 20:56
Генерація виросла. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні Фото: в YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Станом на 20 січня, за рахунок ремонтних робіт на пошкоджених електропідстанціях, було збільшено генерацію в системі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції", - заявив Коваленко.

За його словами, обмеження по Києву на завтра з енергосистеми йтиме 927МВт на день та 615МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі.

Він також додав, що на Дніпропетровську область та місто Дніпро завтра буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі, цим буде закрито 51% потреби області.

Нагадаємо, вчора Коваленко розповів про ситуацію зі світлом в Києві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія
NEWS
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна