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Генерация выросла. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине

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Украина, Пятница 20 января 2023 20:56
Генерация выросла. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине Фото: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на 20 января, за счет ремонтных работ на поврежденных электроподстанциях была увеличена генерация в системе энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"По информации министерства удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции", - заявил Коваленко.

По его словам, ограничение по Киеву на завтра с энергосистемы будет уходить 927МВт в день и 615МВт ночью, это закроет 63% потребности в свете.

Он также добавил, что на Днепропетровскую область и Днепр будет выделено 1123 МВт днем и 1121 МВт ночью, этим будет закрыто 51% потребности области.

Напомним, вчера Коваленко рассказал о ситуации со светом в Киеве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что графики отключений по адресу в столице можно найти на сайте ДТЭК по ссылке.

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