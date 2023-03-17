Генерація працює з резервом потужності, відключення можливі у двох областях та Києві

Фото: відключення світла можливі у двох областях та Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п’ятницю, 17 березня, енергосистема України, продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. Через ремонти відключення світла можливі у двох областях та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас, за його словами, тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. У Житомирській, Київській областях та у Києві можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури, повідомили в прес-службі.