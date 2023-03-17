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Генерация работает с резервом мощности, отключения возможны в двух областях и в Киеве

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Украина, Пятница 17 марта 2023 10:56
Генерация работает с резервом мощности, отключения возможны в двух областях и в Киеве Фото: отключения света возможны в двух областях и Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 17 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. Из-за ремонтов отключения света возможны в двух областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время, по его словам, продолжаются ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.

В Житомирской, Киевской областях и в Киеве возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 17 марта в Киеве и Киевской области частично применяют стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.

Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России на Украину 9 марта.

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