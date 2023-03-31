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Генерація працює із запасом, відключення світла можливі у двох областях, - Міненерго

Фото: відключення світла можливі у Житомирській та Харківській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У п'ятницю, 31 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Відключення можливі у Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

За його словами у Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури. Через наслідки негоди можливі відключення споживачів у деяких районах Харківської області.

За даними прес-служби, за останню добу відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів: у Донецькій області - 4,4 тис. споживачів, у Харківській області - 1,6 тис. та Херсонській області - близько 500 споживачів.

Нагадаємо, сильний вітер став причиною відключень електроенергії в Україні останніми днями.

Національний банк наразі прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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