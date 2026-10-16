ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Генераторы, водовозы и пункты несокрушимости: ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям зимой

20:05 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Генераторы, водовозы и пункты несокрушимости: ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям зимой Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Государственная служба чрезвычайных ситуаций готовит силы и средства для работы в тяжелых условиях зимнего периода. Подготовлено более тысячи пунктов несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга начальника Государственного центра управления по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины Александра Харченко.

ГСЧС готовится к зиме

Главная задача ГСЧС - оперативно помочь людям, если из-за непогоды, аварий или российских ударов возникнет угроза их жизни и здоровью, говорит Харченко.

"В случае возможных перебоев в работе объектов критической инфраструктуры для их автономного питания ГСЧС может привлечь мощные генераторы от 30 кВт и тепловые пушки", - отметил он.

А в случае аварий с водоснабжением, питьевую и техническую воду могут доставлять специализированными водовозами и автоцистернами.

Если стационарные сирены не будут работать, население будут оповещать с помощью громкоговорителей на пожарно-спасательных автомобилях.

Для поддержки людей во время продолжительных кризисных ситуаций ГСЧС подготовила более 1,1 тысяч стационарных и мобильных пунктов несокрушимости.

"При необходимости также можно развернуть пункты оказания помощи: палатки и модульные городки для длительного размещения людей, а при поддержке партнеров – организовать горячее питание и привлечь полевые кухни", – уточнил Харченко.

Отдельное внимание было уделено реагированию на последствия сложных погодных условий.

  • тяжелую инженерную технику,
  • снегоуборочные шнекороторы,
  • снегоболотоходы "Богун",
  • эвакуаторы.

Чрезвычайные сценарии проверены

Готовность к таким сценариям спасатели проверили во время командно-штабных учений в 2026 году.

В частности, с 18 августа по 23 сентября подразделения отрабатывали действия в условиях военного положения при длительных отключениях электроэнергии, тепла и воды.

ГСЧС готова привлекать все средства, если возникнет реальная угроза жизни и здоровью людей и понадобится помощь спасателей.

Ранее РБК-Украина писало, что в этом году Украина подготовлена к зиме гораздо лучше, чем в предыдущие. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмигаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Кроме того, Киев отстает от других регионов в выполнении планов стойкости при подготовке к зиме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина ГСЧС Пункт незламності
Новости
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов