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Генератори і не лише. Кабмін спростив ввезення в Україну енергетичного обладнання

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Енергетичне обладнання ввозитимуть до України за спрощеною процедурою. Це стосується генераторів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів", - розповів глава уряду.

За його словами, для цього Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

Тепер для таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності.

Підготовка України до зими

Нагадаємо, Україна активно готується до зимового періоду. Згідно з прогнозом військових та політиків, росіяни знову можуть почати удари по енергетичній інфраструктурі країни, як це було минулої зими. Тоді через обстріл були проблеми з електропостачанням по всій Україні.

Зокрема, наша країна посилює протиповітряну оборону, у цьому нам допомагають партнери - вони передають військовим зенітні ракетні комплекси і не тільки.

Наприклад, нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив про плани його країни передати Україні 2 ЗРК IRIS-T до кінця цього року.

 

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