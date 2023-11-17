Генератори і не лише. Кабмін спростив ввезення в Україну енергетичного обладнання

"Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів", - розповів глава уряду.

За його словами, для цього Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

Тепер для таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності.

Підготовка України до зими

Нагадаємо, Україна активно готується до зимового періоду. Згідно з прогнозом військових та політиків, росіяни знову можуть почати удари по енергетичній інфраструктурі країни, як це було минулої зими. Тоді через обстріл були проблеми з електропостачанням по всій Україні.

Зокрема, наша країна посилює протиповітряну оборону, у цьому нам допомагають партнери - вони передають військовим зенітні ракетні комплекси і не тільки.

Наприклад, нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив про плани його країни передати Україні 2 ЗРК IRIS-T до кінця цього року.