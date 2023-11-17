Генераторы и не только. Кабмин упростил ввоз в Украину энергетического оборудования

"Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов", - рассказал глава правительства.

По его словам, для этого Кабмин приостановит действие шести технических регламентов, которые применялись при ввозе и продаже энергетического оборудования.

Теперь для таких товаров не нужна будет декларация о соответствии и маркирование знаком соответствия.

Подготовка Украины к зиме

Напомним, Украина активно готовится к зимнему периоду. Согласно прогнозу военных и политиков, россияне снова могут начать удары по энергетической инфраструктуре страны, как это было прошлой зимой. Тогда из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением по всей Украине.

В частности, наша страна усиливает противовоздушную оборону, в этом нам помогают партнеры - они передают военным зенитные ракетные комплексы и не только.

К примеру, недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил о планах его страны передать Украине 2 ЗРК IRIS-T до конца этого года.