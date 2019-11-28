Генералу у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ зменшили заставу

Фото: Дмитро Марченко (mil.gov.ua)

Марченко може вийти під заставу 20 млн гривень

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Так, розмір застави зменшили з 76 млн гриень до 20 млн гривень.

Зазначається, що була розглянута апеляційна скарга, подана стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 листопада 2019 року.

"Апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 листопада 2019 року скасовано та постановлено нову... Застосовано до підозрюваного Марченка Д.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 03 січня 2020 року з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 000 000 у національній грошовій одиниці", - повідомили в прес-службі суду.

Нагадаємо, Дмитра Марченка підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеною ціною. Те, що бронежилети прострілюються, доведено експертизами. Вартість укладеного договору - 176 млн гривень.

РБК-Україна писало, що в червні у посадових осіб Міністерства оборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю цих бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому, 60% з них прострілюються при намоканні.