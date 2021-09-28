Генеральный консул Германии в Донецке посетила зону ООС

Помощник командующего ООС Владимир Оленчук рассказал немецкому дипломату о ситуации в регионе. С работой КПВВ "Станица Луганская" ее ознакомил исполняющий обязанности начальника Луганского пограничного отряда Богдан Игнатюк.

Также консул наблюдала за завершающим этапом реконструкции КПВВ и посетила новые павильоны дорожного коридора. Кроме того, она в сопровождении представителя СЦКК прошла по знаменитому мосту, который ведет на временно оккупированную территорию Украины.

"Я очень надеюсь на то, что эта война скоро закончится и мы вернемся к мирному Донецку", - отметила в ходе визита Байер.

Фото: зону ООС посетила генеральный консул Германии в Донецке (facebook.com/pressjfo.news)