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Генеральный консул Германии в Донецке посетила зону ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Район проведения операции Объединенных сил посетила генеральный консул Германии в Донецке Таня Байер. В сопровождении украинских военных она ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Помощник командующего ООС Владимир Оленчук рассказал немецкому дипломату о ситуации в регионе. С работой КПВВ "Станица Луганская" ее ознакомил исполняющий обязанности начальника Луганского пограничного отряда Богдан Игнатюк.

Также консул наблюдала за завершающим этапом реконструкции КПВВ и посетила новые павильоны дорожного коридора. Кроме того, она в сопровождении представителя СЦКК прошла по знаменитому мосту, который ведет на временно оккупированную территорию Украины.

"Я очень надеюсь на то, что эта война скоро закончится и мы вернемся к мирному Донецку", - отметила в ходе визита Байер.

Фото: зону ООС посетила генеральный консул Германии в Донецке (facebook.com/pressjfo.news)

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