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Генеральний консул Німеччини в Донецьку відвідала зону ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала Генеральний консул Німеччини в Донецьку Таня Байєр. У супроводі українських військових вона ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

Помічник командувача ООС Володимир Оленчук розповів німецькому дипломату про ситуацію в регіоні. З роботою КПВВ "Станиця Луганська" її ознайомив виконувач обов'язків начальника Луганського прикордонного загону Богдан Ігнатюк.

Також консул спостерігала за завершальним етапом реконструкції КПВВ та відвідала нові павільйони дорожнього коридору. Крім того, вона в супроводі представника СЦКК пройшла по знаменитому мосту, який веде на тимчасово окуповану територію України.

"Я дуже сподіваюся на те, що ця війна скоро закінчиться і ми повернемося до мирного Донецька", - зазначила в ході візиту Байєр.

Фото: зону ООС відвідала Генеральний консул Німеччини в Донецьку (facebook.com/pressjfo.news)

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