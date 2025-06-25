Генеральний прокурор України призначив трьох заступників: подробиці

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко підписав накази про призначення трьох заступників, які відповідатимуть за різні напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що Рада прокурорів України на засіданні прийняла рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора. За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

Повідомляється, що до нового призначення Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Сьогодні, 25 червня, заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов’язків.