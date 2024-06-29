Генеральна репетиція перед Вімблдоном. Людмила Кіченок у парі виграла престижний турнір

Rothesay International, фінал, парний розряд

Дабровскі/Раутліфф – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

Українсько-латвійська пара здобула непросту перемогу над канадкою Габріелою Дабровскі та австралійкою Ерін Раутліфф. У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. Ключовим став одинадцятий гейм, у якому Кіченок із Остапенко ззовні легко дозволили опоненткам оформити брейк і відразу закрити партію.

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Українка з латвійкою знову віддали власну подачу в одинадцятому геймі, але відразу відповіли зворотним брейком. Довелося грати тай-брейк. Там дует Кіченок і Остапенко швидко дотиснув Дабровскі з Раутліфф.

Вирішальна ж коротка партія стала справжнім трилером. Суперниці йшли нога в ногу та підійшли до розв'язки за рівного рахунку (8:8). Тут українка з латвійською тенісисткою заволоділи ініціативою повністю. Вони взяли два розіграші поспіль і завоювали трофей.

Істборн – головний етап підготовки перед Вімблдонським турніром. Трав'яний мейджор розпочнеться 1 липня. Торік пара в складі Кіченок і Остапенко вилетіли в першому раунді, а позаторік дійшли до півфіналу змагань.