Генерали США та Китаю провели переговори вперше за півтора роки

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун провів переговори з генералом Народно-визвольної армії КНР Лю Чженьлі. Діалог на такому рівні між країнами відбувся вперше за півтора роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону США.

За інформацією відомства, американський та китайський генерали обговорили важливість спільної роботи, щоб "відповідально управляти конкуренцією", уникати прорахунків та підтримувати відкриті та прямі лінії зв'язку.

Останні переговори між американськими та китайськими колегами на такому рівні відбулися у липні 2022 року.

Пентагон нагадує, що діалог відбувся на тлі різкого зростання кількості "ризикованих та агресивних" перехоплень Китаєм американських літаків, що діють у міжнародному повітряному просторі.

Згідно з останнім звітом про військову міць Китаю, США зафіксували понад 180 примусових та ризикованих повітряних перехоплень американських літаків у регіоні в період з 2021 по 2023 рік.

"Це більше ризикованих перехоплень за останні два роки, ніж за останнє десятиліття", - наголошують у Пентагоні.

Що передувало

Нагадаємо, минулого місяця глава КНР Сі Цзіньпін відвідав США, де він провів зустріч зі своїм колегою Джо Байденом.

Однією з тем обговорень між лідерами стало відновлення контактів на рівні військових. Вони дійшли згоди, що такі переговори необхідно відновити.

У листопаді глава Пентагону Ллойд Остін зазначав, що США були стурбовані відсутністю контактів на рівні топ-військових з Китаєм.