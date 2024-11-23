ua en ru
Сб, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський

Субота 23 листопада 2024 19:41
UA EN RU
Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Другий пункт плану стійкості України, який було представлено українцям у вівторок 19 листопада, передбачає зміну підходів до управління в ЗСУ. Зокрема, генерали повинні перебувати в окопах, інакше вони такими не є.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine глава держави розповів, що наразі перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене - не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що найважливішим є моральний стан військового. І якщо бійці хочуть перехід до системи "корпус -бригада", тоді нехай буде так.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні - це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що у вівторок президент України Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він складається з десяти пунктів.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Путін наказав відбити Курську область до інавгурації Трампа, - Зеленський
Путін наказав відбити Курську область до інавгурації Трампа, - Зеленський
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь