Генералы должны быть в окопах, - Зеленский

Второй пункт плана стойкости Украины, представленный украинцам во вторник 19 ноября, предусматривает изменение подходов к управлению в ВСУ. В частности, генералы должны находиться в окопах, иначе они таковыми не являются.

Во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine глава государства рассказал, что перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским есть "главная задача", которая заключается в уменьшении бюрократии в армии.

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что важнее всего является моральное состояние военного. И если бойцы хотят переход к системе "корпус-бригада", тогда пусть будет так.

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня - это уменьшение этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - резюмировал глава государства.