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Генералы должны быть в окопах, - Зеленский

Суббота 23 ноября 2024 19:41
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Генералы должны быть в окопах, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Второй пункт плана стойкости Украины, представленный украинцам во вторник 19 ноября, предусматривает изменение подходов к управлению в ВСУ. В частности, генералы должны находиться в окопах, иначе они таковыми не являются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine глава государства рассказал, что перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским есть "главная задача", которая заключается в уменьшении бюрократии в армии.

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что важнее всего является моральное состояние военного. И если бойцы хотят переход к системе "корпус-бригада", тогда пусть будет так.

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня - это уменьшение этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - резюмировал глава государства.

Напомним, что во вторник президент Украины Владимир Зеленский представил внутренний план стойкости Украины. Он стоит из десяти пунктов.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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