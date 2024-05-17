Генерала Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони

Що відомо про Гаврилюка

Іван Гаврилюк є генерал-лейтенантом Збройних сил України. Він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

До Міноборони Гаврилюк потрапив після призначення на посаду міністра Рустема Умєрова. Кабінет міністрів 5 жовтня 2023 року призначив Івана Гаврилюка на посаду заступником міністра оборони з питань військово-технічної політики.

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