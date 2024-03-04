Генерал зробив важливу заяву про ситуацію на Таврійському напрямку

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - зазначив він.

Удари ворога

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати противника за добу на Таврійському напрямку склали: в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

"Нейтралізовано або знищено 287 БПЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян. За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон", - додав Тарнавський.

Зазначимо, що загалом за минулу добу ЗСУ ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії у особовому складі початку широкомасштабного вторгнення становили вже близько 417 950 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 42 автомобільні техніки та 22 артсистеми росіян.

Ситуація на фронті

Минулої доби в Україні на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.