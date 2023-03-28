Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ з артилерії вдарили по росіянах в окопах (відео)

"Орченята збилися до купи в шанцях (окопах - ред.) біля Водяного. Тим краще для нашої реактивної артилерії. Хлопці вправно працюють. Слава героям", - написав Тарнавський під відео.

Нагадаємо, нещодавно спецназівці СБУ знищили чергову ціль росіян, продемонструвавши роботу дроном-камікадзе по ЗРК "ТОР".

Раніше ми писали, що ЗСУ збили російський "Орлан-10" та знищили два пункти управління окупантів.

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