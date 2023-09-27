Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини", - написав він.

Крім того, Тарнавський зазначив, що українські військові стабільно просуваються та знищують росіян. Він також показав відео роботи підрозділу аеророзвідки "Кобра" та один з таких випадків.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку російські окупанти за даними на 26 вересня втратили п'ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових. За добу раніше, як розповідав Тарнавський, на таврійському напрямку ЗСУ знищили 38 одиниць військової техніки противника та чотири боєприпаси.

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, ЗСУ атакували тимчасовий пункт управління окупантів у Херсонській області. В результаті було ліквідовано 8 російських офіцерів, а ще 7 поранено.