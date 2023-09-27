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Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на таврическом направлении

Фото: генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе контрнаступления украинских военных на таврическом направлении стоит ждать хороших новостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости", - написал он.

Кроме того, Тарнавский отметил, что украинские военные стабильно продвигаются и уничтожают россиян. Он также показал видео работы подразделения аэроразведки "Кобра" и один из таких случаев.

Потери РФ на таврическом направлении

На таврическом направлении российские оккупанты по данным на 26 сентября потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных. За сутки ранее, как рассказывал Тарнавский, на таврическом направлении ВСУ уничтожили 38 единиц военной техники противника и четыре боеприпаса.

Напомним, по данным источников РБК-Украина, ВСУ атаковали временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате были ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

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