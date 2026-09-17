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Генерал США закликав армію готуватися до космічних війн на орбіті Місяця

12:24 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Генерал США закликав армію готуватися до космічних війн на орбіті Місяця Фото: Ден Кейн (Getty Images)
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Збройним силам США необхідно готуватися до ведення бойових дій не лише на навколоземній орбіті, а й у космічному просторі навколо Місяця.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Виступаючи на конференції Air, Space and Cyber у Нешнл-Гарборі (штат Меріленд), Кейн зробив таку заяву за декілька днів після того, як Вашингтон уперше офіційно повідомив про виведення на орбіту космічної зброї.

Додаткові роз'яснення щодо активізації військових приготувань надав очільник Командування бойових сил Космічних сил США генерал-лейтенант Грегорі Геньон. За його словами, розширення зони контролю зумовлене діями потенційних противників, насамперед Китаю.

Розширення Космічних сил США

Космічні сили є наймолодшим окремим видом збройних сил США, який заснували у 2019 році під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Як зазначив Геньон, упродовж наступних п'яти років Пентагон планує збільшити чисельність персоналу Космічних сил удвічі - орієнтовно до 25 тисяч осіб.

Зі свого боку Китай у 2024 році сформував власні військові космічні підрозділи, призначені для оперативної реакції на кризові ситуації в космосі.

У відповідь на розгортання американського озброєння на орбіті в Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що Пекін послідовно виступає "проти розміщення зброї, мілітаризації та гонки озброєнь у космічному просторі".

Нагадаємо, на озброєнні Космічних сил США з'явився новий мобільний комплекс електромагнітної боротьби Meadowlands. Він здатний блокувати канали зв'язку та керування ворожих космічних апаратів без їхнього фізичного знищення.

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