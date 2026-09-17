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Генерал США призвал армию готовиться к космическим войнам на орбите Луны

12:24 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Генерал США призвал армию готовиться к космическим войнам на орбите Луны Фото: Дэн Кейн (Getty Images)
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Вооруженным силам США необходимо готовиться к ведению боевых действий не только на околоземной орбите, но и в космическом пространстве вокруг Луны.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Выступая на конференции Air, Space and Cyber в Нэшнл-Гарборе (штат Мэриленд), Кейн сделал такое заявление через несколько дней после того, как Вашингтон впервые официально сообщил о выводе на орбиту космического оружия.

Дополнительные разъяснения по активизации военных приготовлений предоставил глава Командования боевых сил Космических сил США генерал-лейтенант Грегори Геньон. По его словам, расширение зоны контроля обусловлено действиями потенциальных противников, в первую очередь Китая.

Расширение Космических сил США

Космические силы являются самым молодым отдельным видом вооруженных сил США, который был основан в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Как отметил Геньон, в течение следующих пяти лет Пентагон планирует увеличить численность персонала Космических сил вдвое - ориентировочно до 25 тысяч человек.

Со своей стороны, Китай в 2024 году сформировал собственные военные космические подразделения, предназначенные для оперативной реакции на кризисные ситуации в космосе.

В ответ на развертывание американского вооружения на орбите в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Пекин последовательно выступает против размещения оружия, милитаризации и гонки вооружений в космическом пространстве.

Напомним, на вооружении Космических сил США появился новый мобильный комплекс электромагнитной борьбы Meadowlands. Он способен блокировать каналы связи и управление вражескими космическими аппаратами без их физического уничтожения.

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