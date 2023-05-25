Генерал США: Россия не выиграет войну против Украины, ее цели недостижимы

Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по оккупации Донецкой и Луганской областей являются недостижимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге .

"Любое завершение войны происходит за столом переговоров. Но мы понимаем, что эту войну Россия не выиграет. Все цели, которые ставили перед собой россияне, растворились в воздухе. Возможно, у Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) сейчас цель захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели украины - освободить все свои оккупированные территории", - заявил Милли.

Он уточнил, что сейчас на территории Украины несколько сотен тысяч войск РФ. Поэтому достичь деоккупации можно, но не в ближайшей перспективе.

По словам генерала США, битва будет продолжаться, но в определенный момент стороны придут к решениям за столом переговоров. Или же все решится на поле боя

При этом Милли подчеркнул, что до наступления одного из этих сценариев США вместе с союзниками продолжат стойко помогать Украине.

Цели России и Украины

Стоит заметить, что Кремль постоянно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала власти страны-агрессора заявляли о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы защитить население восточной части нашей страны

Сейчас же они уже хотят обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий.