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Генерал США призвал Запад начать поставки истребителей Украине

Фото: генерал США Дэвид Болдуин (facebook.com/CAGUARD)
Автор: Иван Носальский

Американский генерал Дэвид Болдуин, который также является командиром Нацгвардии Калифорнии, призвал союзников Украины как можно скорее передать ВСУ истребители.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Болдуин заявил в комментарии Politico.

"МиГи - лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители - это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - подчеркнул Болдуин.

По словам генерала, не странно, что Украина в данный момент заинтересована именно в МиГах, потому как украинские пилоты обучены управлению самолетами такого типа. Но если ВСУ намерены использовать истребители западного типа, то возникает вопрос о количестве и моделях, которые могут быть сейчас доступны.

Болдуин также рассказал, что сейчас уже идут дискуссии о вероятности передачи Украине не только советских истребителей, но и современных западных самолетов.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявлял, что переговоры по передаче Украине истребителей МиГ-29 все еще продолжаются. Однако этот процесс осложняется участием ряда сторон.

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