Генерал США закликав Захід розпочати постачання винищувачів Україні

"МіГи - найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські або західні винищувачі - це також варіанти, які слід вивчити якнайшвидше", - наголосив Болдуїн.

За словами генерала, не дивно, що Україна зараз зацікавлена ​​саме в МіГах, тому що українські пілоти навчені управлінню літаками такого типу. Але якщо ЗСУ мають намір використовувати винищувачі західного типу, то виникає питання про кількість та моделі, які можуть бути зараз доступні.

Болдуін також розповів, що зараз уже проводяться дискусії щодо ймовірності передачі Україні не лише радянських винищувачів, а й сучасних західних літаків.