Генерал США про хід війни в Україні: зима дає можливості для наступу

Зимою бойові дії в Україні можуть дещо призупинитися. Проте погодні умови дають можливості для наступу і українським, і російським військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

"Але прямо зараз ситуація на місці така, що лінії стабілізуються, і з настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість для наступальних дій для обох сторін через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться", - сказав він.

Водночас Міллі підкреслив, що російські ракетні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі не зламали українців. Крім того, ці атаки не впливають на перебіг події на фронті.

"Вони намагаються зламати хребет, зламати волю українського народу. Ви побачите, що це не зламаний хребет, а підвищення рівня стійкості та опору з боку українського народу", - додав він.

Генерал США підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін після низки поразок продовжує робити помилки.

Нагадаємо, раніше генерал Марк Міллі заяви, що США стежать за кількістю використаних Росією боєприпасів, щоб точно розрахувати зброю, яка може знадобитись в разі майбутніх конфліктів чи операцій.

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