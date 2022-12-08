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Генерал США о ходе войны в Украине: зима дает возможности для наступления

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Лондон, Четверг 08 декабря 2022 14:27
Генерал США о ходе войны в Украине: зима дает возможности для наступления Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Зимой боевые действия в Украине могут приостановиться. Однако погодные условия дают возможности для наступления и украинским, и российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

"Но прямо сейчас ситуация на месте такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступательных действий для обеих сторон из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет" , - сказал он.

В то же время Милли подчеркнул, что российские ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре не сломали украинцев. Кроме того, эти атаки не влияют на ход события на фронте.

"Они пытаются сломать позвоночник, сломать волю украинского народа. Вы увидите, что это не сломанный позвоночник, а повышение уровня устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа", - добавил он.

Генерал США подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин после ряда поражений продолжает совершать ошибки.

Напомним, ранее генерал Марк Милли заявил, что США следят за количеством использованных Россией боеприпасов, чтобы точно рассчитать оружие, которое может понадобиться в случае будущих конфликтов или операций.

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