Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня

Нинішній 2023 рік в Україні офіційні особи часто називають "роком перемоги". Попри те, що за лічені дні 2023-го Україна отримала від партнерів чимало зразків західної зброї (вірніше, отримала обіцянки їх поставки, що вже немало), цілком очевидно, що до перемоги шлях буде ще довгим.

Досить подивитися на події на окремих ділянках донбаського фронту і тримати в голові можливість нової хвилі російської мобілізації. Безумовно, завалювання лінії фронту невмотивованими і невмілими солдатами навряд чи здатне серйозно повпливати на хід подій, але усладнити звільнення українських територій – цілком.

На думку досвідченого генерала, екс-командуючого військами США в Європі, експерта вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бена Ходжеса, поточна мета росіян – просто заповнити свої окопи людською масою, сподіваючись виграти час. А у нинішній перемозі України, яка, безумовно, передбачає і повернення контролю над Кримом – американський генерал упевнений.

– Яка зараз мета Росії, яка хаотично продовжує обстрілювати українську цивільну інфраструктуру ракетами та безпілотниками? Залякати українців, як це було раніше? Чому росіяни не розуміють, що така тактика абсолютно марна?

– Росія намагається розтягнути цю війну в сподіванні, що Захід втратить волю продовжувати підтримку України. Тож обстріли цивільної інфраструктури України – військовий злочин та порушення міжнародного права, має на меті змусити українських біженців їхати до Європи, що чинить тиск на європейські столиці. Інша мета – зменшити здатність України підтримувати воєнні зусилля: брак електроенергії для фабриків, залізниці тощо.

– Як ви вважаєте, чи буде Росія і надалі обстрілювати цивільні об’єкти ракетами та безпілотниками, поки їх у неї буде достатньо? Бо ж українська розвідка каже, що у росіян є резервів лише на пару атак. До яких нових методів росіяни можуть вдатися пізніше – якщо це можна якось передбачити?

– Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало... І також, здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі: №1 – робити все можливе для захисту населення, №2 – продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, №3 – йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони.

Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти зі сховків (глибокого тилу, - ред.). Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж GMLRS, фактично дає Росії такі сховки.

– Чи може Росія стабільно компенсувати дефіцит окремих видів зброї (ракет, безпілотників) за рахунок імпорту, зокрема з Ірану?

– Ці дрони не є адекватною компенсацією. Їх легше збити, вони не несуть таку боєчастину та корисне навантаження, як крилаті ракети. Але їхня кількість – досі проблема.

– Як би ви оцінили результати мобілізації, розпочатої Росією минулої осені? І чи можлива чергова хвиля мобілізації найближчими тижнями?

– Часткова мобілізація минулого вересня була демонстрацією неготовності Російської федерації та російського міноборони. Це показало результати років корупції. Це також показало, що більшість російських громадян не хочуть цієї війни... 500 тисяч залишили країну, щоб не бути мобілізованими.

Я очікую, що найближчими тижнями буде ще одна мобілізація. Я думаю, що цього разу вони будуть краще організовані. Але це все одно буде величезним логістичним навантаженням, і я не знаю, хто буде навчати цих нових мобілізованих солдатів або якою буде їхня якість.

Але Кремль лише дбає про те, щоб маси людей заповнили окопи, щоб виграти більше часу, поки Захід не відмовиться від своєї підтримки або поки Кремль не зможе створити кращі сили для нового наступу.

ЗРК Patriot, який Україні передадуть США та Німеччина (фото: Getty Images)

– Чи означає заява про постачання в Україну систем Patriot, що останні табу на передачу в Україну західної зброї вже знято і отримання танків і літаків – лише питання часу, чи ні? І в чому справжня причина того, що багато західних країн повільно постачають зброю: страх перед "ескалацією", виснаження власних запасів чи щось інше?

– Одна батарея Patriot зі США і одна батарея з Німеччини значно посилять можливості України, але ми маємо бути реалістами. Батареї Patriot з шістьма-сімома пусковими установками достатньо для захисту одного великого міста, за припущення, що її належно інтегровано в систему інших систем ППО/ПРО. Patriot призначені проти російських літаків і ракет, не проти дронів.

Я думаю, що Захід не бажав надавати деякі речі через перебільшену стурбованість ескалацією з боку Росії. Я не думаю, що росіяни насправді зможуть вдатися до ескалації, і тому нам потрібно припинити стримувати себе. Я радий, що США, Німеччина та Франція оголосили, що вони нададуть броньовані машини, які будуть дуже помічними в наступальних операціях. І я сподіваюся, що далі будуть танки, разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16. Але гарантії немає.

– Згідно з численними повідомленнями західних ЗМІ, США та низка європейських країн насторожено ставляться до повернення Україною контролю над Кримом військовим шляхом, побоюючись, що в цьому випадку Кремль застосує ядерну зброю. Наскільки виправдані такі побоювання, як діяти Україні в такій ситуації?

– Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим. Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня. Існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про "катастрофічні наслідки", якщо Росія використає ядерну зброю.

– 2023 рік в Україні називають "роком перемоги". Як ви думаєте, чи можна перемогти у 2023 році?

– Так. Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде й решта.